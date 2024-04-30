Vincenzo Montella, UEFA Pro Lisans Programı'na konuk oldu

UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı çerçevesinde düzenlenen söyleşiye katılan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, teknik direktörlük felsefesini ve A Milli Takım'daki çalışmalarını anlattı. Programın ilk modülünün ana teması olan iletişim konusuna da değinen Montella, meslek hayatından örneklerle iletişim alanındaki yaklaşımlarını aktardı. Vincenzo Montella ayrıca aday antrenörlerin sorularını da yanıtladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin konuşmasının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya plaket takdim etti.

İlk yüz yüze eğitimi gerçekleştirilen UEFA Pro Lisans Programı'na 24 aday antrenör katılıyor.