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Spor

Vincenzo Montella, UEFA Pro Lisans Programı'na konuk oldu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'na konuk oldu.

IHA30 Nisan 2024 Salı 19:49 - Güncelleme:
Vincenzo Montella, UEFA Pro Lisans Programı'na konuk oldu
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UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı çerçevesinde düzenlenen söyleşiye katılan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, teknik direktörlük felsefesini ve A Milli Takım'daki çalışmalarını anlattı. Programın ilk modülünün ana teması olan iletişim konusuna da değinen Montella, meslek hayatından örneklerle iletişim alanındaki yaklaşımlarını aktardı. Vincenzo Montella ayrıca aday antrenörlerin sorularını da yanıtladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin konuşmasının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya plaket takdim etti.

İlk yüz yüze eğitimi gerçekleştirilen UEFA Pro Lisans Programı'na 24 aday antrenör katılıyor.

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