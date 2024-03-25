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  • Vincenzo Montella'dan Arda Güler sözleri! ''Değişiklikler görebilirsiniz''
Spor

Vincenzo Montella'dan Arda Güler sözleri! ''Değişiklikler görebilirsiniz''

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya ile oynanacak hazırlık karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli antrenör, Arda Güler'in maça ilk 11'de başlayacağını söyledi.

25 Mart 2024 Pazartesi 20:14 - Güncelleme:
Vincenzo Montella'dan Arda Güler sözleri! ''Değişiklikler görebilirsiniz''
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında A Milli Takım yarın Avusturya ile karşılaşacak.

Karşılaşma öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

"DEĞİŞİKLİKLER GÖREBİLİRSİNİZ"

Avusturya maçıyla ilgili sözlerine başlayan Montella, "Macaristan maçına göre değişiklikler görebilirsiniz. Farklı futbolcuları da başlatmak istiyorum. Cesaretli, sonuna kadar maçı kovalayan takımımızı görmek istiyorum. Son 20 metrede isabetli olan tarafın biz olmasını isterim." ifadelerini kullandı.

Avusturya ve Macaristan milli takımlarının farklı oyun formasyonlarına sahip olduğunu belirten Montella, "Şöyle söylemek lazım. İki farklı takım. Oyun kurarken kurguları farklı. Baskı yemediklerinde 3+1 formasyonuyla oyun kurmaya meyilliler. Son 3-4 maçtır yenilmeyen ve gol yemeyen bir takımdan bahsediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOK DEĞERLİ 3 OYUNCUDAN BAHSEDİYORUZ"

Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun'la ilgili soruyu yanıtlayan Montella şunları söyledi, "Bazen unutuyoruz ama Avrupa Şampiyonası'nda en genç takımlardan biri olacağız. Hoca olarak her zaman deneyim kazanmalarını istiyorum. Hem bizimle zaman geçirerek hem de süre vererek ama biliyorsunuz ki kendi kulüplerinde alan ve zaman bulmaları gerekiyor, yeteneklerini geliştirebilsinler. Çok değerli 3 oyuncudan bahsediyoruz ve benim tarafımdan şöyle bir düşünce var, sadece şimdi değil gelecekte de çok iyi oyuncular olacaklar. İyi durumdalar ve antrenmanlara devam ediyorlar."

"EN İYİ MAÇINI OYNADI"

Hakan Çalhanoğlu'nun kulüp ve milli takımdaki performansıyla ilgili soruya Montella, "Hakan Çalhanoğlu son maçta en iyi maçını oynadı milli takımdaki. Çok iyi bir oyuncuya sahibiz Böyle şampiyon oyuncular eleştiriye açık oluyorlar ve bunun normal olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir futbolcu ve dünya standartlarında bir orta saha olduğunu söyleyebilirim." yanıtını verdi.

Avrupa Şampiyonası kadrosu ve ilk 11'e ilişkin Montella, "Aslında şöyle söylemek lazım, dürüst olmak gerekirse tahminde bulunmak zor. Çok büyük bir oyuncu grubuna sahibiz. Sezon bittiğinde bazı oyuncularımız 60 maça çıkmış olacak. İdeal 11 modern futbolda yoktur. Oynanan maçların temposu çok farklı. Bir kadroda sadece 11 oyuncu olmuyor. Mayıs ayının sonunda da umarım hiçbir oyuncumuz da problem olmaz ve en iyi kararları vermeye çalışacağız." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Montella, "Düzgün bir şekilde uyursam ve dinlenirsem Arda Güler 11 başlayacak." dedi.

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