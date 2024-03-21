A Milli Takım'ın teknik patronu Vincenzo Montella, Macaristan maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Montella, Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Takım'a gönderilmesi hakkında da konuştu.

İşte Vincenzo Montella'nın açıklamaları;

"Semih, bizim çok fazla sevdiğimiz ve takip ettiğimiz bir oyuncu. Baktığımızda Semih kariyerinde bir sezonu tamamlamış bir oyuncu değil. Bizim bütün kategorilerimiz çok önemli milli takımda. Ümit Milli Takım da bizim milli takımımız. Oraya destek verceğimiz zaman destek vermemiz gerekiyor. Çok önemli bir maçları var. Çocukları çağırdımızda gerçekten çok mutlulardı. Tarihte ilk kez birinci olarak Avrupa Şampiyonası'na katılma başarısı gösterdiysek buradaki oyuncuların sayesinde. Bu oyuncularla antrenman yapabildikleri için gerçekten çok mutlulardı o oyuncular. Genç oyuncularımızı strese sokmayacağımız bir ortam yaratmamız lazım. Gelişimi etkilememiz gerekiyor. Onlar gelişmekte olan futbolcular ve takipteyiz. Herkesi memnun edemeyiz biliyorum ama ben hiçbir şekilde formaların rengine bakarak karar vermiyorum. Herkesin gönlü rahat olsun."

"SONUCA DEĞİL GELİŞİME BAKACAĞIZ"

"Çok iyi çalıştığımız bir süreçten geliyoruz ve önümüzde iki önemli hazırlık maçı var. Macaristan son 20 maçında 3 kez yenilmiş, Wembley'de İngiltere'yi yenmiş, Almanya'yı yenmiş bir takım. Yarın biz sonuca değil gelişimimize bakacağız."

"Macaristan taktiksel olarak çok gelişmiş bir takım. Uzun zamandır aynı hocayla çalışıyorlar. Hem hücumda hem de savunmada farklılık gösterebiliyorlar."

"Macaristan'ın teknik direktörü Rossi'yi tanıyorum, birkaç yıl önce tanışmıştık ve arkadaşlığımız devam etti. Bizim için iyi bir test olacak. Gelişimimiz için çok önemli bir maç olacak."

ZEKİ ÇELİK: İLK HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK

"Macaristan coşkulu ve sert oynayan bir takım. Kolay kolay mağlup olmuyorlar, uzun süredir aynı hocayla çalışıyorlar. Bizim için iyi bir prova olacak. Macaristan'ın oyunun stili biraz benziyor Çekya'ya ama her takımın kendine has bir oyun anlayışı var. Avrupa Şampiyonası'nda ortam farklı, gruptan çıkmayı hedefleyeceğiz. Son iki turnuvada iyi sonuçlar almadık, ilk hedefimiz gruptan çıkmak."

"EURO 2024'TE OYNAMAK ÇOK ÖNEMLİ"

"De Rossi geldiğinden beri daha mutluyum, daha fazla oynamaya başladım. EURO 2024'te oynamak benim için çok önemli, umarım daha fazla oynayıp buraya daha mutlu gelirim."