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Spor

Vincenzo Montella'dan kura sözleri! ''Bana EURO 2008'i hatırlattı''

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.

2 Aralık 2023 Cumartesi 22:50 - Güncelleme:
Vincenzo Montella'dan kura sözleri! ''Bana EURO 2008'i hatırlattı''
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Kura çekimi için salondaki yerini alan A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

49 yaşındaki genç teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bu kura EURO 2008'i hatırlattı. Türkiye, Portekiz, Çekya... Her şey değişebilir, farklı olabilir.

EURO 2008 kurasına Türkiye son torbadan girdi ama neler yaptı gördük. Kura kuradır. Özel bir tercihimiz yoktu. Bu aşamadan sonra yapılacak şey rakiplere çok iyi çalışmak olacak.

EURO 2008'den beri 15 yıl geçti. Takımlar ve taktikler değişiyor. Çok çalışmamız lazım.

Kim bu kuraya 'Kolay kura' diyor! Benim futbol kariyerim 30 yılın üzerinde. Her maç zordur.

Takımlar arasındaki denge farkları, böyle turnuvalarda çok azdır. 'Kolay kura' diyenlere saygı duyuyorum ama benim görüşlerim bu şekilde.

Şu anda söyleyebileceğim tek şey, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Odağımız bu olacak. Onun dışında bir şey söylemek istemiyorum."

Montella, "Portekiz'i daha önce hiç yenemedik. Şimdi yener miyiz?" sorusuna ise "İnşallah" diyerek yanıt verdi.

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