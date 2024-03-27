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  • Vincenzo Montella'dan maç sonu çarpıcı açıklama! İstifa sorusuna cevap verdi
Spor

Vincenzo Montella'dan maç sonu çarpıcı açıklama! İstifa sorusuna cevap verdi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, hazırlık maçında Avusturya'ya 6-1 kaybedilen mücadelenin ardından konuştu. Montella, 'Burada sorumlu varsa o da benim. Kimsenin başkasını suçlamasına gerek yok' dedi.

27 Mart 2024 Çarşamba 01:19 - Güncelleme:
Vincenzo Montella'dan maç sonu çarpıcı açıklama! İstifa sorusuna cevap verdi
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EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'mız ikinci hazırlık maçında Avusturya ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibine 5-1 mağlup oldu.

Karşılaşma sonrası A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Vincenzo Montella, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

"ÜLKEMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

Kimsenin beklemediği bir sonuç. Ülkemiz için üzgünüz. Ama bu tarz maçlarda, tekrar kafanızı kaldırıp kendi cesaretini ortaya koyma fırsatı verir. Bunun üstünde durmak gerekiyor. Böyle mağlubiyetlerden sonra bizi yıkabilecek analizler yapmamak lazım yoksa çok basit olur.

"DAKİKALAR GEÇTİKÇE MOTİVASYONUMUZ BOZULDU"

"İlk yarıda takım fena oynamadı. Duruşumuz iyiydi, keyif verdi ilk yarıda gösterdiğimiz futbol. Dakikalar geçtikçe birlikteliğimiz bozuldu. Tempo da yükseldikçe, bazı futbolcularımız da çok oynamadıkları için bize bu şekilde dönüşü oldu. Bu tarz mağlubiyetler de genç milli takımı geliştirir. Bunları da yaşayıp birlikte gelişmemiz gerekiyor.

"SORUMLU VARSA O DA BENİM"

Burada sorumlu varsa o da benim. Kimsenin başkasını suçlamasına gerek yok. Baktığınızda, çok fazla motivasyonum yüksek. Eminim çok daha yüksek performans göstereceğimiz şampiyona olacak. Bu 2 maçta da geri bildirim aldık."

"İDEAL BİR 11'İMİZ OLACAK"

"EURO2024'e giderken bir ideal 11'imiz olacak mı?"

Vincenzo Montella: "Ben de bunun mantıklı olduğunu düşünüyorum. Öyle olacağını söyleyebilirim."

BASIN TOPLANTISI

"Üzgün olduğumu söyleyebilirim buraya gelen ve bizi izleyen taraftarımız için. İlk yarıdaki futbol ve ikinci yarıdaki futbol çok farklı, öyle bir maç oldu. Baktığınızda ilk yarıda iyi bir futbol oynadığımızı söyleyebilirim. Kesin bir şey var geliştirmemiz gereken, o da gol atmak."

"TEST ETMEMİZ GEREKEN BÖLGELER VARDI"

"İkinci yarıda da onların golünden sonra birlikteliğimizi bozduk ve sonrasında olanlar oldu. Bu sonuç için çok üzgünüm. Bazı test etmemiz gereken bölgeler de vardı. İstediğim cevapları aldım açıkçası. Bugünden itibaren de maçları izlemeye devam edeceğiz ve en iyi grubu bir araya getirmeye çalışacağız."

"GEÇMİŞTE DAHA FARKLIYDIK"

"Milli takımımızın geçmişine bakmak gerekirse, bazı şeyleri geliştirmemiz gerekiyor. Denge getirmemiz gerekiyor. Bugün de negatif anları daha iyi bir şekilde sindirmemiz gerekiyor. Geçmişte baktığınızda Fransa'yı yeniyorduk, İzlanda'ya kaybediyorduk ama şu anda olması en doğru zaman çünkü bu bizi geliştirecektir."

"İLK YARIDAKİ OYUNDAN DEVAM EDECEĞİM"

İlk yarıda oynadığımız futbol, fena bir futbol değildi. Şu detayları unutmamak gerekiyor, kendi kulüplerinde az süre alan oyuncular, genç oyuncular da vardı, bu ritimde oynamaya alışkın olmayan oyuncular da vardı. Bunu da hesaba katmamız gerekiyor. İlk yarıda pozisyonlara da girdik. Aslında baktığınızda, bu ağır mağlubiyetten sonra dengelerin benim tarafımdan gelmesi gerekiyor. Almanya galibiyetin sonra da dengeli kalmamız gereken anlar vardı. Ben oynadığımız ilk yarı itibariyle, o noktadan itibaren çalışmaya devam edeceğim."

Soru: "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?"

"Bu sorunuza cevap vermeyeceğim çünkü provokasyon olduğunu düşünüyorum. Ben de şunu sormak istiyorum: Siz soru sorarken hata yaptığınızda istifa ediyor musunuz?"

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