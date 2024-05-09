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Spor

Vinicius Jr: Sezonumuz inanılmaz geçiyor

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 4 dakikada yaptığı dönüşle Bayern Münih'i saf dışı bırakan Real Madrid'in yıldız forveti Vinicius Junior mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

9 Mayıs 2024 Perşembe 01:47 - Güncelleme:
Vinicius Jr: Sezonumuz inanılmaz geçiyor
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Şampiyonlar Ligi yarı finalinde tarihi bir geri dönüşle Bayern Münih'i eleyen Real Madrid'de yıldız oyuncu Vinicius Junior karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Vinicius'un o açıklaması:

"Başkan Florentino Pérez, beni dünyanın en büyük kulübüne getirdiğiniz için teşekkürler."

Geri dönüşte iki golü de kaydeden Joselu ise şu açıklamalarda bulundu:

"Sezonumuz inanılmaz geçiyor. İki yıl önce Paris'te Real Madrid'i destekledim ve şu anki halime bakın. Çok mutluyum. Bu hayallerimden bile daha iyi. Maçın oyuncusu ödülünü alamamam pek de umurumda değil."

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