İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2024 Çarşamba / 23 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4146
  • EURO
    34,7546
  • ALTIN
    2384.03
  • BIST100
    10045.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vinicius Jr: Şimdi Bernabeu'da sihirli bir gece geçirme vakti
Spor

Vinicius Jr: Şimdi Bernabeu'da sihirli bir gece geçirme vakti

Real Madrid'de forma giyen Vinicius Junior, 2-2 beraberlikle sona eren Bayern Münih maçından sonra açıklamalarda bulundu.

1 Mayıs 2024 Çarşamba 01:02 - Güncelleme:
Vinicius Jr: Şimdi Bernabeu'da sihirli bir gece geçirme vakti
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih deplasmanında Real Madrid'in iki golünü de kaydeden Vinicius Junior açıklamalarda bulundu.

"GOLÜ KROOS ATTI DİYEBİLİRİM"

Sözlerine iki takımında çok kaliteli olduğunu söyleyerek başlayan Vinicius, "Kazanmak istiyorduk ama bu rekabet böyle bir şey. Topları kaptıramazsınız çünkü her iki takım da çok kaliteli ve ellerine geçen fırsatları değerlendirebiliyorlar. Dinlenmeliyiz çünkü Bernabeu'da tur atlamak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Toni Kroos'un her zaman işleri kolaylaştırdığını söyleyen Vinicius şu sözlerle devam etti:

"Kroos her zaman işleri kolaylaştırır. Benim için golü o attı ama takımın seviyesinden memnunum. Kendimizi geliştirmeliyiz ama böyle devam edersek başarılı olacağız. Ben Toni'yi iyi tanıyorum, o da beni tanıyor. İki gol attığım için mutluyum."

Vinicius Junior şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Şimdi Bernabeu'da sihirli bir gece geçirme ve Real Madrid'i ait olduğu yere, finale taşıma vakti."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.