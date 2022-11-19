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Spor

Vinicius Junior: Neymar biz gençlerin en büyük idolüydü

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Brezilyalı Vinicius Junior, Neymar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

19 Kasım 2022 Cumartesi 18:00 - Güncelleme:
Vinicius Junior: Neymar biz gençlerin en büyük idolüydü
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Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior, Brezilyalı yıldız Neymar ile ilgili konuştu.

Vinicius yaptığı açıklamada, "Neymar gençken çok zorluk yaşadı. Çok fazla baskı altında oynamak zorunda kaldı. Bugün yeni nesle bir şeyler öğretmek için çok çabalıyor." dedi.

Neymar'ın gençler için bir idol olduğunu söyleyen Junior, "Neymar ile oynamak bir rüya gibi. Biz gençlerin en büyük idolüydü. Lider olarak takımımız için önemli biri. Birbirimize yardım ederek harika bir Dünya Kupası geçirebileceğimize inanıyorum." açıklamasını yaptı.

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