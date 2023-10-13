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Spor

Vinicius Junior: Umarım bir gün Mbappe ile oynarız

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, adı İspanyol ekibiyle sık sık anılan Kylian Mbappe ile ilgili önemli demeçlerde bulundu.

13 Ekim 2023 Cuma 19:45 - Güncelleme:
Vinicius Junior: Umarım bir gün Mbappe ile oynarız
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Real Madrid'in yıldız ismi Vinicius Junior, verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

Real Madrid'le adı uzun süredir anılan Kylian Mbappe için konuşan Brezilyalı yıldız, "Burada herkes Kylian Mbappe ile birlikte oynamak istiyor. Umarım bu bir gün gerçekleşir. Günümüzün en iyi futbolcularından biri, belki de en iyisi. Mbappe'nin kendine has bir seviyesi var" dedi.

İspanyol devindeki kariyeri için de konuşan Vinicius, "Tüm kariyerim boyunca Real Madrid'de kalmak isterim ama babama bir gün Flamengo'ya geri döneceğime dair söz verdim. Bu söze saygı göstermeliyim" sözlerini sarf etti.

2018 yılından bu yana Real Madrid forması giyen 23 yaşındaki futbolcu, İspanyol devinde 232 maçta 62 gol attı ve 65 asist yaptı.

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