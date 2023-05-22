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Spor

Vinicius Junior'a çirkin saldırı! LaLiga'da ırkçılık...

İspanya La Liga'nın 35.haftasında deplasmanda Valencia ile karşılaşan Real Madrid, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Fakat Brezilyalı yıldız oyuncu Vinicus Junior'a yapılan ırkçı saldırılar maçın önüne geçti.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 09:19 - Güncelleme:
Vinicius Junior'a çirkin saldırı! LaLiga'da ırkçılık...
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında Real Madrid, deplasmanda Valencia'ya 1-0 yenildi. Valencia taraftarları karşılaşmanın 2. yarısında Madrid ekibinin yıldız futbolcusu Vinicius Junior'a öyle ırkçı söylemlerde bulundu ki, tüm dünya alçak saldırı sonrasında ayağa kalktı.

Geçen hafta Barcelona'nın şampiyonluğunu ilan ettiği La Liga'da ligde kalma mücadelesi veren Valencia, sahasında Real Madrid'e karşı önemli bir galibiyet aldı.

Türk futbolcu Cenk Özkaçar'ın ilk 11'de oynadığı Valencia'nın galibiyet golü, 33. dakikada Diego Lopez'den geldi.

Puanını 40'a çıkaran Valencia, 13. sıraya kadar yükseldi.

Ligde bu sezon 8. yenilgisini yaşayan 71 puandaki Real Madrid ise sahasında Osasuna'yı 3-0 yenen Atletico Madrid'in (72) arkasından 3'üncülüğe geriledi.

VİNİCİUS JUNİOR'A IRKÇI SÖYLEMLER

Diğer yandan Valencia-Real Madrid maçının en önemli anlarından biri 71. dakikada yaşandı. Valencia taraftarları Vini'ye "Aptal maymun, ölmelisin, ağlayarak öl" gibi ırkçı söylemlerde bulundu.

Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior, Valencia tribünlerinden bir taraftarın kendisine ırkçı hakaret ettiği gerekçesiyle oyunu durdurdu.

Tribüne doğru giderek bir taraftarı işaret eden Vinicius Junior'un bu girişimi sonrasında hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea, her iki takımın teknik direktörleri ve futbolcular da olaya dahil oldu.

Polisin tribüne giderek, söz konusu taraftarı aradığı görülürken, oyun yaklaşık 10 dakika durduktan sonra tekrar başladı.

Karşılaşmanın 90+7. dakikasında Vinicius Junior, Valencia'dan Hugo Duro'nun yüzüne attığı dirsek sonrasında kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

VİNİCİUS'UN AÇIKLAMALARI

Karşılaşma sonrasında açıklamada bulunan Vinicius, "La Liga'da ırkçılık normal. Rakipler bunun normal olduğunu düşünüyor. Federasyon da normal görüyor ve rakipler de bunu teşvik ediyor."

"Çok üzgünüm. Bir zamanlar Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano ve Messi'ye sahip olan lig, bugün ırkçılara ait." ifadelerini kullandı.

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