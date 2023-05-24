Vinicius Junior'a ırkçılık yapan 3 taraftar serbest bırakıldı

İspanyol polisi tarafından Valencia kentinde bu sabah gözaltına alınan 18 ve 21 yaşları arasındaki İspanyol vatandaşı 3 taraftar, haklarında henüz adli bir sürecin başlatılmamasından dolayı serbest kaldı.

Valencia İl Savcılığı Nefret Suçları Savcısı Susana Gisbert, Valencia-Real Madrid maçında Vinicius'a karşı yapılan hakaretlerin nefret suçu teşkil etmesi ihtimaline karşı resmi olarak cezai soruşturma başlatsa da mevcut durumda açılmış bir dava olmadı bildirildi.

DİĞER DAVA DEVAM EDİYOR

Diğer yandan İspanya Kral Kupası'nda 26 Ocak'ta oynanan Real Madrid-Atletico Madrid maçı öncesinde bir köprüye "Madrid, Real'den nefret ediyor" yazılı bir pankart asıp, üzerine Vinicius forması giydirilen şişme bir bebeğin köprüden sarkıtılması olayına karıştığı şüphesiyle gözaltına alınan 4 kişinin soruşturmaları ise devam ediyor.

Polis kaynakları, Atletico Madrid taraftarı olan ve 3'ü fanatik bir taraftar grubuna üye olan 18-25 yaşları arasındaki 4 kişinin şişme bebek üzerinde bıraktıkları DNA ve parmak izleri sayesinde kimliklerinin tespit edildiğini bildirdi.