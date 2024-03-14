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  • Vinicius Junior'dan Atletico Madrid taraftarına ırkçılık tepkisi!
Spor

Vinicius Junior'dan Atletico Madrid taraftarına ırkçılık tepkisi!

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Vinicius Junior, Atletico Madrid taraftarlarının Inter ile oynanan maçta kendisine yönelik yaptığı ırkçı tezahüratlara tepki gösterdi.

14 Mart 2024 Perşembe 20:43 - Güncelleme:
Vinicius Junior'dan Atletico Madrid taraftarına ırkçılık tepkisi!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid - Inter arasında oynanan karşılaşmada Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a yapılan ırkçı tezahürat damga vurmuştu.

Atletico Madrid taraftarı, maçın başında "Ole-ole-ole, Vinicius bir şempanze!" şeklinde uzun bir süre tezahüratta bulundu.

VINICIUS JUNIOR SESSİZ KALMADI

Real Madridli futbolcu Vinicius Junior, bu duruma sessiz kalmadı. Brezilyalı oyuncu, UEFA'ya seslenerek bu tezahüratı yapan kişilerin ceza alması gerektiğini söyledi.

Yıldız oyuncu yaptığı açıklamada, 'UEFA, umarım onları cezalandırmayı artık düşünmüştür. Üzücü gerçek şu ki; bu, benim oynamadığım maçlarda bile oluyor. Artık bu durumdan çok sıkıldım.' dedi.

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