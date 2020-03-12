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Spor

Visca: ''Çeyrek final daha coşkulu olacak''

Başakşehir kaptanı Edin Visca, Kopenhag maçı sonrasında konuştu.

12 Mart 2020 Perşembe 23:24 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 23:24
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Kopenhag'ı 1-0 mağlup eden Başakşehir'de galibiyet golünü atan isim olan kaptan Edin Visca, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH ÇEYREK FİNAL..."

Takım olarak çeyrek finale çıkacaklarına inandıklarını söyleyen Visca, "Zor bir maç olduğunu biliyorduk. Kopenhag iyi bir takım. kompakt bir şejkilde duruyorlar sahada. Çok pozisyona girmedik bugün ama en önemlisi kazandık. Demba Ba'nın pozisyonu vardı, Robinho'nun vardı, bir tane topumuz direkten döndü. İnşallah çeyrek final oynayacağız." diye konuştu.

"ÇEYREK FİNALDE DAHA COŞKULU OLACAK"

Kopenhag'da oynanacak olan maçın ertelenmesinin gündemde olduğu söylenen Boşnak oyuncu, "Biz sadece maç maç düşünüyoruz. Pazar günü önemli bir maçımız var. Gelecek hafta oynanacak maç hakkında bir şey bilmiyorum. Gelen herkese teşekkür etmek istiyorum. İnşallah çeyrek finalde de daha dolu daha coşkulu bir tribün olacak." ifadelerini kullandı.

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