Vitor Pereira: Fenerbahçe'nin aile ruhunu gösterdik

5 Aralık 2021 Pazar 21:37 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 21:37

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Vitor Pereira "Oyuncuları tebrik etmek gerekiyor. Hepsi çok iyiydi. İşte biz buyuz. Kaliteli bir karakter gösterdik. Birlikte savaştık. Fenerbahçe'nin aile ruhunu gösterdik. Taraftarlar da destekledi. Taraftarlar ve oyuncular için mutluyum." dedi.

Sarı-lacivertli takımla ilgili konuşan Vitor Pereira "Bizim şu anda yapmamız gereken maç maç bakmak. Takımda güzel bir birliktelik var. Önümüzde Avrupa maçı var. Ardından zorlu lig maçı var. Bugün savaştığımız gibi savaşırsak galibiyetler gelecek. Şimdi yapmamız gereken dinlenmek ve ardından çalışmalara devam etmek." ifadelerini kullandı.

"Yedek kulübesini değiştirdiniz, totem mi yaptınız?" sorusunu yanıtlayan Portekizli teknik adam "Mutluyum. Biz birlik olduğumuz için en önemli şey bu. Şansla pek alakası yok. Oyuncu değişiklikleri nedeniyle çok vakit kaybediyorduk. İletişim kuramıyorduk. Bu yüzden yedek kulübesinin yerini değiştirdik." dedi.