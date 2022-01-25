Vitor Pereira Fenerbahçe'ye 20 milyon sterlin kazandıracak

Akşam 25 Ocak 2022 Salı 10:24 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 10:24

Beşiktaş derbisinde alınan beraberliğin ardından Fenerbahçe'den kovulan Vitor Pereira, İngiliz ekibi Everton'ın başına geçiyor. Ada basınından Daily Mail'ın haberine göre, Premier Lig ekibinin sahibi Fardah Moshiri, Vitor Pereira'yı vizyoner olarak görüyor ve takımın başına getirmek istiyor.

Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü Portekizli teknik adamın, Rafa Benitez'in koltuğuna oturmasının an meselesi olduğuna vurgu yapıldı.

FENERBAHÇE 20 MİLYON STERLİN İSTİYOR

İngiliz basını ayrıca, Vitor Pereira'nın Everton'la anlaşması halinde Çin'den Fenerbahçe'ye transfer ettirdiği Kim Min Jae'yi de Everton'ın kadrosuna katacağını yazdı. Haberde, "Everton, Kim ile bağlantılı ikinci kulüp, Napoli de ay başında oyuncuyla ilgilenmiş ama Fenerbahçe reddetmişti. Fenerbahçe, Güney Koreli oyuncu için 20 milyon sterlin istiyor" ifadeleri yer aldı.