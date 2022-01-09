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Spor

Vitor Pereira Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'Sözleşmesinde tazminat maddesi yok' dediği Vitor Pereira, sarı lacivertli kulübü FIFA'ya şikayet etti.

Fanatik9 Ocak 2022 Pazar 09:45 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 09:45
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Fenerbahçe'nin, sezon başında 'Yarım kalan hikayeyi tamamlamak' için göreve getirdiği teknik direktör Vitor Pereira ile yollar, daha sezonun ilk yarısı bitmeden ayrılmıştı. Pereira, gönderilmeden önce Başkan Ali Koç, "Hocamızın sözleşmesinde tazminat maddesi yok" demişti. Ancak karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı söylense de Pereira, Fenerbahçe'yi bir kez daha FIFA'ya şikayet etmişti. Bunun nedeni de ortaya çıktı. Yönetimin, 2 yıllığına toplamda 4 milyon euroya anlaştığı ve göndermeden önce 1.5 milyon eurosunu ödediği Portekizli hocaya, "1.5 milyon euro daha verelim" dedi.

Ali Koç 'tazminatı yok' demişti ama... İşte Vitor Pereira'ya ödenecek para

İKİNCİ KEZ AYNI OLAY

Ancak Pereira, "Kalan 2.5 milyon euronun tamamını isterim" cevabını verdi. Taraflar anlaşamayınca, konu FIFA'ya taşındı. Yani Koç yönetimi, Aziz Yıldırım döneminde 1.9 milyon euro tazminat hakkı kazanan Pereira'nın ikinci kez tazminat parasını ödemekle karşı karşıya kaldı.

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