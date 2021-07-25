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Spor

Vitor Pereira kararını verdi! Fenerbahçe'de temizlik operasyonu

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Vitor Pereira sarı lacivertli ekipte kadro sayısını indirmek için çalışmalara başladı. Pereira, 39 kişinin bulunduğu kadroda Thiam, Sadık, Ademi ve Oğuz Kaan'dan kulüp bulmalarını istedi. Zajc, Dirar ve Perotti'nin de gitmesine kesin gözüyle bakılırken, Tisserand, Lemos, Zanka ve Ferdi ise topun ağzındaki diğer isimler...

25 Temmuz 2021 Pazar 18:36 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 18:36
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Kadrosunda 39 tane sözleşmeli futbolcusu bulunan ve bu rakamı lig başlarken 28'e indirmek zorunda olan Fenerbahçe 'de teknik direktör Vitor Pereira temizlik operasyonuna hazırlanıyor. Allahyar, Cisse, Frey, Gökhan Gönül ve Harun Tekin'i gönderen sarı-lacivertliler, Thiam, Sadık Çiftpınar, Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'i kadro dışı bıraktı. 4 ismin bileti kesilirken, Barış Alıcı ve Murat Sağlam dahil birkaç genç oyuncu da takımdan ayrı çalışıyordu.

VİTOR PEREİRA KARARINI 10 GÜNE VERECEK

Bu isimler kendilerine kulüp ararken, Zajc, Dirar ve Perotti'nin de takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Önümüzdeki hafta da sarı-lacivertli futbolcular için belirleyici olacak. Kemik kadroyu bulmaya çalışan Vitor Pereira 10 gün içerisinde kamp performanslarıyla şu ana kadar sınıfı geçemeyen Tisserand, Lemos, Zanka, Ferdi Kadıoğlu için de kararını verecek.

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