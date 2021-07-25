25 Temmuz 2021 Pazar 18:36 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 18:36

Kadrosunda 39 tane sözleşmeli futbolcusu bulunan ve bu rakamı lig başlarken 28'e indirmek zorunda olan Fenerbahçe 'de teknik direktör Vitor Pereira temizlik operasyonuna hazırlanıyor. Allahyar, Cisse, Frey, Gökhan Gönül ve Harun Tekin'i gönderen sarı-lacivertliler, Thiam, Sadık Çiftpınar, Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'i kadro dışı bıraktı. 4 ismin bileti kesilirken, Barış Alıcı ve Murat Sağlam dahil birkaç genç oyuncu da takımdan ayrı çalışıyordu.

VİTOR PEREİRA KARARINI 10 GÜNE VERECEK



Bu isimler kendilerine kulüp ararken, Zajc, Dirar ve Perotti'nin de takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Önümüzdeki hafta da sarı-lacivertli futbolcular için belirleyici olacak. Kemik kadroyu bulmaya çalışan Vitor Pereira 10 gün içerisinde kamp performanslarıyla şu ana kadar sınıfı geçemeyen Tisserand, Lemos, Zanka, Ferdi Kadıoğlu için de kararını verecek.