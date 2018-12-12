Vitor Pereira, Reading'in başına geçiyor

Sky Sports kaynakları, Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira'nın yeni adresini açıkladı!

Paul Clement ile umduğunu bulamayan ve İngiltere Championship'in düşme hattına kadar gerileyen Reading, Çin Süper Ligi'nde Shanghai SIPG ile şampiyonluk yaşayan Portekizli çalıştırıcıyı takımın başına getirmek istiyor.

Çin'deki kazancının çok altında bir teklif yapıldığı, buna rağmen Pereira'nın bu teklife sıcak baktığı, önümüzdeki günlerde sözleşme detaylarını konuşmak üzere İngiltere'ye uçacağı belirtildi.

5 kişilik teknik direktör listesinde, Vitor Pereira dışında Luis Castro, Slavisa Jokanovic, Steve Bruce, Nigel Pearson ve Phil Parkinson'un da yer aldığı ama en büyük adayın Pereira olduğu yazıldı.

(Sky Sports)