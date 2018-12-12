Vitor Pereira, Reading'in başına geçiyor
Çin Süper Ligi'nde Shanghai SIPG ile şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira, İngiltere yolcusu...
Sky Sports kaynakları, Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira'nın yeni adresini açıkladı!
Paul Clement ile umduğunu bulamayan ve İngiltere Championship'in düşme hattına kadar gerileyen Reading, Çin Süper Ligi'nde Shanghai SIPG ile şampiyonluk yaşayan Portekizli çalıştırıcıyı takımın başına getirmek istiyor.
Çin'deki kazancının çok altında bir teklif yapıldığı, buna rağmen Pereira'nın bu teklife sıcak baktığı, önümüzdeki günlerde sözleşme detaylarını konuşmak üzere İngiltere'ye uçacağı belirtildi.
5 kişilik teknik direktör listesinde, Vitor Pereira dışında Luis Castro, Slavisa Jokanovic, Steve Bruce, Nigel Pearson ve Phil Parkinson'un da yer aldığı ama en büyük adayın Pereira olduğu yazıldı.
(Sky Sports)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.