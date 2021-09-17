Vitor Pereira: Tribünde bir taraftar olsaydım, takımımla gurur duyardım

17 Eylül 2021 Cuma 00:53 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 00:53

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

İyi oynadıklarını belirten Pereira, "Fenerbahçe taraftarları takımlarıyla gurur duyuyorlardır. Frankfurt'u baskı altına aldık, kendi oyunumuzu oynadık, son dakikada kazanabilirdik. Böylesine güçlü bir takıma karşı böylesine bir atmosferde oynamak kolay değil." dedi.

Gruptaki durumu değerlendiren Portekizli hoca, "Çok çekişmeli bir gruptayız, kolay olmayacak. Takımımın gerekli olan kalitesi ve hırsı var her maçta 3 puan için" ifadelerini kullandı.

Son dakikada Pelkas'ın kaçırdığı penaltı için de fikirleri sorulan Pereira, "Pelkas'ın o penaltıyı atacak kalitesi var ama dünyanın en iyi futbolcuları da penaltı kaçırıyor. Biz bir aileyiz, penaltıyı birlikte kaçırdık, kazandığımızda da, penaltı kaçtığında da beraberiz" diye konuştu.

"TRİBÜNDE TARAFTAR OLSAYDIM TAKIMIMLA GURUR DUYARDIM"

Pereira maçın ardından ligi düşünmeye şimdiden başladıklarını belirterek, "Şimdi beynimizdeki çipi değiştirip pazar günü oynayacağımız maç için toparlanmamız gerekiyor. Oyuncularımın ortaya koyduğu karakter ve kazanma hırsı nedeniyle çok mutluyum." sözlerini kullandı.

Taraftarları mutlu eden bir oyun oynadıklarını belirten Portekizli hoca, "Taktiksel ve teknik anlamda beklediğimiz seviyedelerdi. Bu maçı izleyen taraftarlar için iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Tribünde bir taraftar olsaydım, takımımla gurur duyardım. Maç içinde bazı anlarda kaliteli oynarsınız, mümkün olmadığında savaşmanız gerekir. Bugün takımımdan her şeyi gördüm. Ruh, kalite, her şeyi gördüm. Takım ruhunu gördüm ki oyuncularımdan en çok istediğim bu." sözlerini sarf etti.