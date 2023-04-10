Vitor Pereira'nın geleceği belli oluyor!

Kariyerinde daha önce iki dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran ve 13 Aralık 2022'de Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo'nun teknik direktörlüğüne getirilen Vitor Pereira, takımıyla çıktığı 4 kupanın 3 tanesinde finalde kaybederken bir tanesinde yarı finalde elendi.

Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın Flamengo macerası kabus gibi başladı. Haziran 2015-Ağustos 2016 ve Temmuz 2021-Aralık 2021 tarihleri arasında iki dönem Fenerbahçe'de görev yapan Pereira, 13 Aralık 2022'de Dorival Junior yerine Flamengo'nun teknik direktörlük görevine getirilmişti. 54 yaşındaki teknik adamın Flamengo kariyeri beklediğinden çok daha kısa sürecek gibi gözüküyor. Vitor Pereira, Brezilya'nın en kaliteli kadrolarından birisine sahip olan Flamengo ile henüz Serie A başlamadan çıktığı 4 kupada da mutlu sona ulaşamadı.

İLK DARBE BREZİLYA SÜPER KUPASI'NDA GELDİ

Portekizli teknik adam, Flamengo ile ilk finaline Brezilya Süper Kupası'nda Palmeiras karşısında çıktı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Palmeiras rakibini 4-3 mağlup ederek Brezilya Süper Kupası'nı müzesine götürürken Flamengo sezona istediği gibi başlayamadı.

ÖNCE KULÜPLER DÜNYA KUPASI SONRA RECOPA

Libertadores Şampiyonu olarak Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan Flamengo, yarı finalde hiç de beklemediği bir mağlubiyet ile karşılaştı. Brezilya ekibi, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e 3-2 mağlup olarak Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finale çıkma başarısı gösteremedi. Flamengo, Al Ahly'i 4-2 mağlup ederek şampiyonayı 3'üncü sırada tamamladı.

Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın ardından 22 Şubat'ta Recopa Sudamericana Finali'nin ilk maçında Ekvador ekibi Independiente del Valle'ye konuk olan Flamengo, deplasmandan 1-0'lık mağlubiyetle döndü. 1 Nisan'da oynanan rövanş karşılaşmasında rakibini 1-0 mağlup eden Brezilya ekibi, rakibine penaltılarda yenilerek kupayı Ekvador ekibine kaptırdı.

SON DARBEYİ EZELİ RAKİBİ VURDU

Flamengo'ya kötü geçen sezonda en ağır darbeyi ise ezeli rakibi Fluminense vurdu. Carioca Ligi Finali'nin ilk maçında rakibini sahasında 2-0 mağlup ederek avantaj yakalayan Flamengo, rövanş karşılaşmasında ise çok ağır bir mağlubiyet yaşadı. Rakibine deplasmanda 4-1 mağlup olan Flamengo, henüz Serie A başlamadan kazanabileceği son kupadan da zaferle ayrılamadı.

TARAFTARLAR İSTİFAYA DAVET ETTİ

Flamengo'nun Fluminense'ye mağlup olduğu Carioca Ligi Finali rövanş karşılaşmasında taraftarlar, Portekizli teknik adamı istifaya davet etti. Tribünleri dolduran taraftarlar, karşılaşma esnasında "Flamengo'nun sana ihtiyacı yok" tezahüratlarında bulunarak tecrübeli teknik adamın istifasını istediklerini gösterdi.

KULÜPTEKİ GELECEĞİ BUGÜN BELLİ OLACAK

Karşılaşmanın ardından Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vitor Pereira'nın görevden alınmasıyla ilgili gelen bir soruya Braz, "Herkes çok gergin. Yarın (bugün) birkaç kişiyle konuşacağım, büyük olasılıkla Vítor Pereira ile bir toplantımız olacak. Şimdilik her şey normal" şeklinde cevap verdi.