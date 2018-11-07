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Vitor Pereira'nın takımı Shanghai SIPG şampiyonluk ipini göğüsledi

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Shanghai SIPG, Çin Ligi'nde en yakın rakibi Guangzhou Evergrande'nin 8 puan önünde şampiyonluk ipini göğüsledi.

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50 yaşındaki teknik adam Çin'de ki ilk senesinde mutlu sona ulaştı ve 7 senedir süren Guangzhou Evergrande hegemonyasına son verdi.

Geçen hafta lig ikincisi Talisca'lı Guangzhou Evergrande'yi deplasmanda 5-4 yenen Shanghai SIPG bugünde Beijing Renhe'yi 2-1 yenerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyon oldu. Shanghai SIPG tarihlerinde ki ilk şampiyonluğu elde ettiler.

Shanghai SIPG'in gollerini Odil Ahmedov ve Lei Wu atarken konuk ekibin golünü Makhete Diop attı.

(Skorer)

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