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''Vodafone Park'ı çok kıskandım''

Süper Kupa finalini izleyen Belçikalı futbol adamı Verheyen, “Türkiye’nin muhteşem statları var. Vodafone Park’ı kıskandım. Boğaz’a 100 metre mesafede. Çılgınca…” dedi.

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AKŞAM

Süper Kupa finalinin ülkemizde oynanması, Türk futbolunun ve Türkiye’nin dünyaya tanıtımında önemli rol oynamaya devam ediyor. Liverpool-Chelsea arasındaki karşılaşmayı Vodafone Park’ta izleyen eski futbolcu ve teknik direktör Belçikalı Gert Verheyen ülkesinde şu açıklamaları yaptı: Beşiktaş stadı 3 yaşında. Türkiye, Ukrayna ve Hollanda kulüpleri bizi Avrupa sıralamasında takip ediyor. Muhteşem stadyumları var. Vodafone Park’ı kıskandım. Böyle bir stat yok. Boğaziçi’ne 100 metre mesafede. Bundan daha çılgınca bir şey olur mu. Ülkemiz bu konuda ciddi şekilde geride. Gelecek için endişeleniyoruz. Bu stadyumlarda daha fazla para kazanıyorlar. Bu katsayı puanında da geride kalmamıza neden olacak. Umutsuzca geride kalıyoruz.

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