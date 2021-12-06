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Spor

Voleybolda Avrupa kupalarında 8 Türk takımı bu hafta maç yapacak

Voleybolda 8 Türk takımı, bu hafta Avrupa kupalarında mücadele verecek.

AA6 Aralık 2021 Pazartesi 11:31 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 11:31
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Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda kadın ve erkeklerde temsil eden takımlar, 7-8-9 Aralık'ta maçlarına çıkacak.

Avrupa kupalarında bu hafta mücadele edecek Türk takımların maçları şöyle:

TarihMaçOrganizasyonSaat
YarınAydın Büyükşehir Belediyespor-1. MCM-Diamant Kaposvar (Macaristan)Challenge Kupası son 16 turu ilk maçı19.00
YarınSWD Powervolleys (Almanya)-Galatasaray HDI SigortaCEV Kupası 16'lı finaller turu ilk maçı21.00
8 Aralık ÇarşambaGalatasaray HDI Sigorta-SWD Powervolleys (Almanya)CEV Kupası 16'lı finaller turu ikinci maçı21.00
8 Aralık ÇarşambaCV Tenerife La Laguna (İspanya)-Nilüfer BelediyesporChallenge Kupası son 16 turu ilk maçı21.00
8 Aralık ÇarşambaCalcit Kamnik (Slovenya)-Eczacıbaşı DynavitCEV Kupası son 16 turu ilk maçı22.00
8 Aralık ÇarşambaTürk Hava Yolları-Dinamo Moskova (Rusya)Şampiyonlar Ligi grup 2. maçı18.00
8 Aralık ÇarşambaVC Maritza Plovdiv (Bulgaristan)-Fenerbahçe OpetŞampiyonlar Ligi grup 2. maçı20.00
8 Aralık ÇarşambaHalkbank-OK Bosna Sarajevo (Bosna Hersek)Challenge Kupası son 32 turu ilk maçı14.00
9 Aralık PerşembeOK Bosna Sarajevo (Bosna Hersek)-HalkbankChallenge Kupası son 32 turu ikinci maçı17.00
9 Aralık PerşembeLP Salo (Finlandiya)-VakıfBankŞampiyonlar Ligi grup 2. maçı20.00

Halkbank-OK Bosna Sarajevo ile Galatasaray HDI Sigorta-SWD Powervolleys eşleşmelerindeki her iki maç da kulüplerin anlaşması gereği Ankara ve İstanbul'da oynanacak.

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