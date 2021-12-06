Voleybolda Avrupa kupalarında 8 Türk takımı bu hafta maç yapacak

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda kadın ve erkeklerde temsil eden takımlar, 7-8-9 Aralık'ta maçlarına çıkacak.
Avrupa kupalarında bu hafta mücadele edecek Türk takımların maçları şöyle:
|Tarih
|Maç
|Organizasyon
|Saat
|Yarın
|Aydın Büyükşehir Belediyespor-1. MCM-Diamant Kaposvar (Macaristan)
|Challenge Kupası son 16 turu ilk maçı
|19.00
|Yarın
|SWD Powervolleys (Almanya)-Galatasaray HDI Sigorta
|CEV Kupası 16'lı finaller turu ilk maçı
|21.00
|8 Aralık Çarşamba
|Galatasaray HDI Sigorta-SWD Powervolleys (Almanya)
|CEV Kupası 16'lı finaller turu ikinci maçı
|21.00
|8 Aralık Çarşamba
|CV Tenerife La Laguna (İspanya)-Nilüfer Belediyespor
|Challenge Kupası son 16 turu ilk maçı
|21.00
|8 Aralık Çarşamba
|Calcit Kamnik (Slovenya)-Eczacıbaşı Dynavit
|CEV Kupası son 16 turu ilk maçı
|22.00
|8 Aralık Çarşamba
|Türk Hava Yolları-Dinamo Moskova (Rusya)
|Şampiyonlar Ligi grup 2. maçı
|18.00
|8 Aralık Çarşamba
|VC Maritza Plovdiv (Bulgaristan)-Fenerbahçe Opet
|Şampiyonlar Ligi grup 2. maçı
|20.00
|8 Aralık Çarşamba
|Halkbank-OK Bosna Sarajevo (Bosna Hersek)
|Challenge Kupası son 32 turu ilk maçı
|14.00
|9 Aralık Perşembe
|OK Bosna Sarajevo (Bosna Hersek)-Halkbank
|Challenge Kupası son 32 turu ikinci maçı
|17.00
|9 Aralık Perşembe
|LP Salo (Finlandiya)-VakıfBank
|Şampiyonlar Ligi grup 2. maçı
|20.00
Halkbank-OK Bosna Sarajevo ile Galatasaray HDI Sigorta-SWD Powervolleys eşleşmelerindeki her iki maç da kulüplerin anlaşması gereği Ankara ve İstanbul'da oynanacak.