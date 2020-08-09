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Spor

Voleybolda fikstür heyecanı

Voleybol liglerinde 2020-2021 sezonunun fikstür çekimi, yarın on-line gerçekleştirilecek.

AA09 Ağustos 2020 Pazar 13:54 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 13:54
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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, dünya genelinde etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, 2020-2021 sezonu voleybol liglerinin kura çekiminin yarın saat 14.00'te canlı yayınla yapılacağı ifade edildi.

Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi fikstür çekiminin saat 14.00'te, kadın ve erkekler 1. Lig çekiminin 15.00'te, 2. Ligin ise saat 16.00'da yapılacağı belirtildi.

Liglerin kura çekim programı Youtube üzerinden yayın yapacak "tvfvoleyboltv" kanalından izlenebilecek.

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