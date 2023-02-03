İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2023 Cuma / 13 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8238
  • EURO
    20,5777
  • ALTIN
    1156.52
  • BIST100
    4795.4
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Voleybolda haftanın programı açıklandı
Spor

Voleybolda haftanın programı açıklandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 17. hafta, AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda da 18. hafta maçları oynanacak.

AA3 Şubat 2023 Cuma 12:36 - Güncelleme:
Voleybolda haftanın programı açıklandı
ABONE OL

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:

Misli.com Sultanlar Ligi:

Yarın:

14.00 Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Kuzeyboru (ASKİ Atatürk)

14.00 Sigorta Shop-Galatasaray HDI Sigorta (Başkent)

15.00 Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)

17.00 İlbank-PTT (Başkent)

5 Şubat Pazar:

13.30 Fenerbahçe Opet-VakıfBank (Burhan Felek)

16.00 Bolu Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Karaçayır)

Efeler Ligi

Bugün:

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek)

Yarın:

15.00 Arkas Spor-Halkbank (Atatürk)

16.00 Develi Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Develi Murat Kocatürk)

5 Şubat Pazar:

13.00 TÜRŞAD-Cizre Belediyespor (Adilcevaz)

15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Altekma (Cengiz Göllü)

15.00 Spor Toto-Fenerbahçe HDI Sigorta (Başkent)

15.30 Tokat Belediyesi Plevne-Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.