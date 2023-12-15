Voleybolda haftanın programı belli oldu

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 13'üncü hafta, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 12'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde maç programı şöyle:

SULTANLAR LİGİ



Yarın:

14.00 Çukurova Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Adana ASKİ Atatürk)

14.00 Galatasaray Daikin-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Burhan Felek Vestel)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları (Aydın Mimar Sinan)

17.00 Karayolları-Sarıyer Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

19.00 -Beşiktaş AYOS-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

22 Aralık Cuma:

14.00 Eczacıbaşı Dynavit-PTT (Eczacıbaşı)

19.00 Kuzeyboru-VakıfBank (Aksaray)



EFELER LİGİ



Yarın:

13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-TÜRŞAD (Bitlis Adilcevaz)

18.00 Arkas Spor-Bigadiç Belediyespor (İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

17 Aralık Pazar:

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara (Antakya Merkez)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel)

16.30 RAMS Global Cizre Belediyespor-Develi Belediyespor (Cizre)

18 Aralık Pazartesi:

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Cengiz Göllü)



Bu arada Efeler Ligi'nin 12'nci haftasındaki Ziraat Bankkart-Brand Group Alanya Belediyespor maçı, başkent ekibinin CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına denk geldiği için 6 Aralık Çarşamba günü oynanmış ve Ziraat Bankkart, rakibini 25-23, 25-18 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etmişti.