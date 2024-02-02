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Spor

Voleybolda haftanın programı belli oldu

Sultanlar Ligi'nde 19'uncu, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 18'inci hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.

AA2 Şubat 2024 Cuma 09:36 - Güncelleme:
Voleybolda haftanın programı belli oldu
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 19'uncu, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 18'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'ndeki derbide 4 Şubat Pazar günü Galatasaray Daikin'i konuk edecek.

Liglerde maç programı şöyle:

AXA SİGORTA EFELER LİGİ

Yarın:

13.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-Halkbank (Şırnak Cizre)

16.00 Bigadiç Belediyespor-Spor Toto (Balıkesir Bigadiç Şehit Okan Dinçer)

17.00 Develi Belediyespor-TÜRŞAD (Kayseri Develi Murat Kocatürk)

17.30 Galatasaray HDI Sigorta-Hatay Büyükşehir Belediyespor (İstanbul Burhan Felek Vestel)

18.00 Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

4 Şubat Pazar:

14.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara (Antalya Alanya Atatürk)

15.00 Arkas Spor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Ordu Ünye)

VODAFONE SULTANLAR LİGİ

4 Şubat Pazar:

14.00 Çukurova Belediyespor-Kuzeyboru (Adana ASKİ Atatürk)

14.00 PTT-Nilüfer Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Türk Hava Yolları-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (İstanbul Burhan Felek Vestel)

14.00 Eczacıbaşı Dynavit-Karayolları (İstanbul Eczacıbaşı)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Ayos (Aydın Mimar Sinan)

15.30 VakıfBank-Sarıyer Belediyespor (İstanbul-Vakıfbank Spor Sarayı)

17.30 Fenerbahçe Opet-Galatasaray Daikin (İstanbul Burhan Felek Vestel)

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