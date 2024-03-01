Voleybolda haftanın programı belli oldu

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 23'üncü, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 22'nci hafta maçları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
VODAFONE SULTANLAR LİGİ
Yarın:
14.00 Çukurova Belediyespor-Beşiktaş Ayos (Adana ASKİ Atatürk)
3 Mart Pazar:
14.00 Kuzeyboru-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Aksaray Spor Salonu)
14.00 Karayolları-Galatasaray Daikin (Ankara TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Mimar Sinan)
15.00 Türk Hava Yolları - PTT (İstanbul Burhan Felek Vestel)
18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor (Eczacıbaşı)
19.00 Fenerbahçe Opet-VakıfBank (İstanbul Burhan Felek Vestel)
EFELER LİGİ
Yarın:
13.00 Ziraat Bankkart-TÜRŞAD (Adilcevaz Bitlis)
14.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Bigadiç Belediyespor (Alanya-Atatürk)
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Develi Belediyespor (İstanbul Burhan Felek Vestel)
15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Cengiz Göllü Voleybol Salonu)
15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ordu Ünye)
16.30 Arkas Spor-Spor Toto (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
3 Mart Pazar:
14.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara (Cizre)