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Spor

Voleybolda temsilcilerimiz Avrupa sahnesine çıkıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre bu hafta Avrupa kupalarında 7 Türk ekibi mücadele edecek.

AA5 Şubat 2024 Pazartesi 13:26 - Güncelleme:
Voleybolda temsilcilerimiz Avrupa sahnesine çıkıyor
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Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler ve kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.

Kadınlarda Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, Nilüfer Belediyespor; erkeklerde ise Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank, Arkas Spor ve Fenerbahçe Parolapara Avrupa'da tur arayacak.

Türk takımlarının Avrupa'daki maç programları şu şekilde:

Yarın20.00Galatasaray HDI Sigorta-Mint Vero VolleyChallenge Kupası yarı final ikinci maç
Yarın17.00Eczacıbaşı Dynavit-SC PrometeyŞampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maç
7 Şubat Çarşamba18.00Halkbank-Grupa Azoty ZAKSAŞampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maç
7 Şubat Çarşamba18.00Nilüfer Belediyespor-NeptunesChallenge Kupası yarı final ikinci maç
7 Şubat Çarşamba19.00Arkas Spor-OlympiakosCEV Kupası çeyrek final ikinci maç
7 Şubat Çarşamba20.00Fenerbahçe Parolapara-Greenyard MaaseikCEV Kupası çeyrek final ikinci maç
8 Şubat Perşembe19.30VakıfBank-PGE RysiceŞampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maç

  • türkiye voleybol federasyonu
  • Galatasaray HDI Sigorta
  • Fenerbahçe Parolapara

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