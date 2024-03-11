Voleybolda Türk takımları Avrupa kupası mücadelelerine çıkacak

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler ve kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk karşılaşmaları için 12-14 Mart tarihlerinde sahaya çıkacak.
Kadınlarda Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit, erkeklerde ise Ziraat Bankkart finale yükselmek için avantaj arayacak.
Türk takımlarının Avrupa'daki TSİ maç programları şu şekilde:
|Tarih
|Saat
|Maç
|Yarın
|22.00
|Allianz Vero Volley-Fenerbahçe Opet
|13 Mart Çarşamba
|22.30
|Jastrzebski Wegiel-Ziraat Bankkart
|14 Mart Perşembe
|22.30
|A. Carraro Imoco Conegliano-Eczacıbaşı Dynavit