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Spor

Voleybolda Türk takımları Avrupa kupası mücadelelerine çıkacak

Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 3 Türk ekibi mücadele edecek. İşte o maçların programları...

AA11 Mart 2024 Pazartesi 12:01 - Güncelleme:
Voleybolda Türk takımları Avrupa kupası mücadelelerine çıkacak
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Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler ve kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk karşılaşmaları için 12-14 Mart tarihlerinde sahaya çıkacak.

Kadınlarda Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit, erkeklerde ise Ziraat Bankkart finale yükselmek için avantaj arayacak.

Türk takımlarının Avrupa'daki TSİ maç programları şu şekilde:

TarihSaatMaç
Yarın 22.00 Allianz Vero Volley-Fenerbahçe Opet
13 Mart Çarşamba 22.30 Jastrzebski Wegiel-Ziraat Bankkart
14 Mart Perşembe 22.30 A. Carraro Imoco Conegliano-Eczacıbaşı Dynavit

  • Fenerbahçe Opet
  • Ziraat Bankkart
  • Eczacıbaşı Dynavit
  • voleybol

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