Voleybolda Türk takımları Avrupa kupası mücadelelerine çıkacak

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler ve kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk karşılaşmaları için 12-14 Mart tarihlerinde sahaya çıkacak.

Kadınlarda Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit, erkeklerde ise Ziraat Bankkart finale yükselmek için avantaj arayacak.

Türk takımlarının Avrupa'daki TSİ maç programları şu şekilde: