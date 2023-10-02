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Spor

''Voleybolun Devleri'' turnuvasının birincisi Eczacıbaşı Dynavit

Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, ‘Voleybolun Devleri' adlı turnuvasını birincilikle tamamladı.

IHA2 Ekim 2023 Pazartesi 10:54 - Güncelleme:
''Voleybolun Devleri'' turnuvasının birincisi Eczacıbaşı Dynavit
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Yeni sezon hazırlıklarına Polonya'da devam eden Eczacıbaşı Dynavit, 'Voleybolun Devleri' adlı turnuvayı birincilikle tamamladı.

Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'da 29 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde oynadığı, Grupa Azoty Chemik Police karşılaşmasını 3-1 ve Developres Rzeszow karşılaşmasını da 3-0'lık skorla kazanarak, Polonya'daki Giganci Siatkowki kupasını elde etti. Grupa Azoty Chemik Police maçının en değerli oyuncusu aldığı 16 sayı ile orta oyuncu Sinead Jack-Kısal seçilirken, Developres Rzeszow maçının en değerli oyuncusu etkili performansıyla genç libero Aybüke Özel oldu.

Turuncu-beyazlılar, Polonya'daki hazırlık ardından, İtalya'nın Novara şehrine yola çıkarak Igor Voley Novara takımıyla hazırlık maçları yapmaya devam edecek.

  • Eczacıbaşı Dynavit
  • Voleybolun Devleri
  • voleybol

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