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Spor

Volkan Demirel: 45 dakika daha olsa, gol yemezdik

Süper Lig'in 18. haftasında evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

22 Aralık 2021 Çarşamba 22:45 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 22:45
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VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, 9 kişi kaldıkları maçta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel, "Penaltı, kırmızı, Caner... Arkadaşlarıma sordum, penaltıdaki kırmızının doğru olduğunu söylediler. Caner ile konuştum, 'Dokunmadım, bir şey demedim' dedi. Devre arasında hakeme sordum, cevap veremedi. Caner'in kırmızıya anlam veremedim. Hakemlere saygı duyuyorum. Onlar hakkında konuşmayacağım. Tecrübe oldu. Yaşanması gerekiyormuş, yaşandı ve bitti." dedi.

"BİR 45 DAHA OLSA GOL YEMEZDİK"

Maçı değerlendiren Demirel, "5-6 gün oldu, demek ki taktik, teknik, 3'lü, 4'lü, 5'li, uzun süre çalışmışsın, çalışmamışsın... Bir önemi yok. Önemli olan hissetmek, paylaşmak. Ben ne kadar istediğimi anlattım. Belki 45 dakika daha olsa, gol yemezdik." dedi.

"BAZI ŞEYLERİN ÖRNEĞİNİ GÖSTERDİM"

Genç teknik adam, "Ben bazı şeylerin örneğini gösterdim diye düşünüyorum. Takım olarak gösterdik. Savunma nasıl olur gösterdik. Güzel tecrübe oldu. Takım arkadaşlarım... Onların hocaları değilim, arkadaşlarıyım, hiçbir zaman da olmayacağım." açıklamasını yaptı.

Volkan Demirel, "Türkiye'ye takım olma yolunda gösteride bulunduk." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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