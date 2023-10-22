Volkan Demirel: Altay profesyonel biz değildik

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Altay Bayındır ile ilgili konuştu.

"ALTAY PROFESYONEL, BİZ DEĞİLDİK"

Volkan Demirel, "Altay demişken geçtiğimiz günlerde çok konuşulan bir açıklaması da vardı. Galatasaray'da forma giyer misiniz sorusuna profesyonel bir futbolcuyum bu durumlarda profesyonel düşünmek gerekir dedi ve değerlendirebileceğini söyledi.

Önümüzde bir Şenol Güneş örneği var. Trabzon efsanesi olarak Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptı. Siz bu açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz, ilerde bir gün Beşiktaş ya da Galatasaray'dan teklif gelse değerlendirir misiniz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Altay'ın söylediklerine şöyle diyeyim. Altay profesyonel bir çocuk. Bizim jenerasyonda biraz daha aidiyet vardı. Bunu eleştirmeyelim, çünkü evet dedikleri gibi profesyonel bir hayat.

Bizler biraz amatör tarafıydık. En azından ben amatör tarafıydım açıkçası. Şu anki görüşüm yine aynı şekilde olurdu. Ama Altay'ı da eleştirmek doğru değil. Şimdi Manchester'a gitti. İnşallah da oralarda kalır, bir daha Türkiye'ye gelmez. İngiltere Ligi bence Altay için çok ekstra bir durum olacaktır."

ALTAY BAYINDIR'IN AÇIKLAMASI

"Galatasaray'da forma giyer misin?" sorusuna Altay Bayındır, "Fenerbahçe'nin yeri bende çok ayrı. Ancak sonuçta profesyonel oyuncularız. O zamanki süreç ne getirir bilemiyorum." açıklamasını yapmıştı.