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Spor

Volkan Demirel: Başka türlü çıkar yolumuz yok

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 4-0 yenilen Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

14 Ocak 2023 Cumartesi 00:03 - Güncelleme:
Volkan Demirel: Başka türlü çıkar yolumuz yok
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Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray'a 4-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Volkan Demirel, "Eksikler... Eksik bir şey yoktu. 11'e 11 sahaya çıktık. Anlatılacak çok şey var. İlk golü yiyorsunuz. Gol yerken oyuncunun biri krampon değişiyor. Geriden oyun kurma sevdası bizim takımımızda ne yazık ki var. Bu sevdaya nereden düştüler bilmiyorum. İnsanları alışkanlıktan kurtarmak çok zor." ifadelerini kullandı.

"45. dakikada 2 gol yiyip 3-0 girerseniz içeri, maçı döndürmeniz çok zor olur." diyen Demirel, "Yakaladığımız pozisyonlarda vuruş şiddeti... Maç bitince söylenecek çok şey var ama... Şimdi önümüzde BAY haftası var. Transferlerimiz var. Maçlara hazırlanacağız. Başka türlü çıkar yolumuz yok. Bu seneyi atlatabilirsem atlatacağım kendi adıma..." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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