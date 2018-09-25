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Volkan Demirel: Beşiktaş derbisinde oynayamadığım için içim içimi yiyor

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinde kulübede kalan oyuncusu Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinde kulübede yer alan tecrübeli kaleci Volkan Demirel, oynamadığı için üzgün olduğunu söyledi.

Volkan Demirel, Fenerbahçe için her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirtirken; "Bu maçta oynayamadığım için içim içimi yiyor ancak oynayan da bizim arkadaşımız ve önemli olan Fenerbahçe'nin kazanması. Ben kendime şunu söylüyorum; "Senin oynaman lazımdı" ve bunun için yapmam gereken çok çalışmak. Bunu kendi içimde çözmem gerek" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş 11'inde kalede Harun Tekin yer aldı.

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