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Spor

Volkan Demirel: Çalışmaya devam edeceğiz

Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, Gaziantep FK karşısında alınan beraberliği değerlendirdi. Gol pozisyonlarını değerlendirmekte sıkıntı yaşadıklarını belirten genç çalıştırıcı, 'Çalışmaya devam edip yakaladığımız pozisyonları atmaya, yukarıya tırmanmaya çalışacağız.' sözlerini sarf etti.

AA10 Ocak 2024 Çarşamba 21:40 - Güncelleme:
Volkan Demirel: Çalışmaya devam edeceğiz
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Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Mersin'de ağırladığı Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, gol pozisyonlarını daha iyi değerlendirmek için çalışacaklarını belirtti.

Demirel, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmaları gereken bir maçtan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi.

Ligdeki 8 müsabaka berabere kaldıklarının dile getiren Demirel, "Berabere kaldığımız maçlardan 5'i 0-0 bitti. En azından 3'ünden galip gelsen, 1 gol atsan şu an başka şey konuşuyorduk. Ama ne yazık ki skor alamazsanız olumsuzluklar ön plana çıkıyor." dedi.

Demirel, üst sıralara çıkmak için mücadele edeceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çalışacağız, devam edeceğiz. Gol pozisyonlarını daha iyi değerlendirmeye çalışacağız. Sonuçta baktığınızda bu takım ilk 8 hafta çok üst düzey performans gösterdi. Beklentileri yükselttik, bunun farkındayım. Çalışmaya devam edip yakaladığımız pozisyonları atmaya, yukarıya tırmanmaya çalışacağız."

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