Emre Mor, Volkan Demirel'in başında olduğu Fatih Karagümrük'te büyük bir çıkışa imza attı. Disiplinsiz davranışları nedeniyle kendisinden bekleneni bir türlü veremeyen Emre, şimdilerde adeta şov yapıyor.
Fenerbahçe - Trabzonspor maçında skandalı Altay Bayındır önledi!
Takvim'in haberine göre; Emre Mor, Galatasaray'da Fatih Terim
ile, Borussia Dortmund'da ise Thomas Tuchel
ile bu çıkışı yakalama fırsatı bulamamıştı. Volkan Demirel ile adeta yeniden doğan yetenekli futbolcu, 4 yıl sonra bir lig maçında gol sevinci yaşamıştı.
Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! 'Hepsini anlatacağım'
Bununla da kalmayan Emre, cumartesi gecesi Kayserispor'a karşı hat-trick yaparak toplam gol sayısını 5'e çıkardı. Daha önce bir sezonda en fazla 2 gol atan Emre Mor, sezon rekorunu tek maçta kırmayı da başardı.