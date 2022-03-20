Takvim 20 Mart 2022 Pazar 11:14 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 11:16

Emre Mor, Volkan Demirel'in başında olduğu Fatih Karagümrük'te büyük bir çıkışa imza attı. Disiplinsiz davranışları nedeniyle kendisinden bekleneni bir türlü veremeyen Emre, şimdilerde adeta şov yapıyor.