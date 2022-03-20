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Spor

Volkan Demirel farkı! Terim ve Tuchel'in başaramadığını yaptı

Emre Mor, Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel ile adeta küllerinden doğdu... Fatih Terim ve Thomas Tuchel gibi tecrübeli teknik adamların verim almayı başaramadığı Emre Mor, Volkan Demirel'in çalıştırdığı Karagümrük'te adeta şov yapıyor.

Takvim20 Mart 2022 Pazar 11:14 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 11:16
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Emre Mor, Volkan Demirel'in başında olduğu Fatih Karagümrük'te büyük bir çıkışa imza attı. Disiplinsiz davranışları nedeniyle kendisinden bekleneni bir türlü veremeyen Emre, şimdilerde adeta şov yapıyor.

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Takvim'in haberine göre; Emre Mor, Galatasaray'da Fatih Terim ile, Borussia Dortmund'da ise Thomas Tuchel ile bu çıkışı yakalama fırsatı bulamamıştı. Volkan Demirel ile adeta yeniden doğan yetenekli futbolcu, 4 yıl sonra bir lig maçında gol sevinci yaşamıştı.

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Bununla da kalmayan Emre, cumartesi gecesi Kayserispor'a karşı hat-trick yaparak toplam gol sayısını 5'e çıkardı. Daha önce bir sezonda en fazla 2 gol atan Emre Mor, sezon rekorunu tek maçta kırmayı da başardı.

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