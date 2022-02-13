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Spor

Volkan Demirel: Geldiğimizden beri oynadığımız en kötü oyundu

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 3-0 yenilen Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Volkan Demirel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA13 Şubat 2022 Pazar 18:49 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 18:49
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Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel, Antalyaspor karşısında özellikle karşılaşmanın ilk yarısında oynadıkları oyunun, göreve geldikleri günden bu yana en kötü futbol olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda FT Antalyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel maçı değerlendirdi. Karşılaşmaya iyi başlamadıklarını belirten Volkan Demirel, "Kalabalık kaldığımız pozisyonda golü yedik. Duran toptan yediğimiz golle 2-0 oldu. Karşımızda istekli ve inançlı bir Antalyaspor vardı. 2-0'dan sonra kendi adımıza daha da zorlaştı işler. İkinci yarı değişiklikler yapmaya çalıştık. Bu değişiklikler oyunu çevirmeye yakındı. Tabii ki bahane ürütmek, söylemek kolay. Şunu söyleyebilirim; hafta içi oynadığımız maçın etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bugünkü ilk yarıdaki oyun, geldiğimizden beri oynadığımız en kötü oyundu. Antalyaspor'u tebrik ediyorum. Önümüzdeki haftalarda bu hataları yapmamaya çalışacağız." dedi.

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