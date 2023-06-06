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Spor

Volkan Demirel: Hatay için elimden geleni yapmak istiyorum

Depremler nedeniyle Süper Lig'den çekilen Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, gelecek sezon hakkında açıklamalarda bulundu.

AA6 Haziran 2023 Salı 17:33 - Güncelleme:
Volkan Demirel: Hatay için elimden geleni yapmak istiyorum
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Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, gelecek sezonun planlamasını yaptıklarını ve teknik direktör olarak bir gün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istediğini söyledi.

Vodafone Park'ta düzenlenen bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demirel, UEFA Şampiyonlar Ligi'yle ilgili, "İnşallah çalışırsak, istersek ve aklımıza koyarsak bir gün başarırız. Benim şu anda tek istediğim Hatay'ın ve Hatayspor'un ayağa kalkması. Hatay için elimden geleni yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'de oynanacak olmasının önemine değinen Demirel, şöyle devam etti:

Manchester City-Inter finali izleyeceğiz. Güzel bir gün olacak. Umarım ilerleyen yıllarda Türk takımlarımızı da burada görürüz. En büyük arzu ve dileğimiz bu. Türk misafirperverliğini de bu vesileyle tüm dünyaya göstermek istiyoruz.

Deprem felaketlerinin ardından çok zor günler yaşandığını ancak yavaş yavaş normal hayata dönmek gerektiğini anlatan Demirel, sözlerini şöyle tamamladı:

Hataylılar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, gelecek senenin planlamasını kurmaya çalışıyoruz. İnşallah iyi bir takımla seneye ligimizde devam edeceğiz. Mersin'de oynayacağız, biliyorsunuz. Mersin şehrinin yanımızda olduğunu bilmek çok güzel. Umarım Hatay için gelecek sezon güzel olur. Gelecek ve ayrılan oyuncular var. Her ayrılan oyuncuya teşekkürlerimizi iletip mutlu şekilde ayrılmaya çalışıyoruz. Yerlerine gelenler, Hatay'a en az o kadar fayda sağlayacaktır.

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