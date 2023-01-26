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  • Volkan Demirel istedi, Ali Koç ''Tamam'' dedi! Fenerbahçeli yıldız gidiyor
Spor

Volkan Demirel istedi, Ali Koç ''Tamam'' dedi! Fenerbahçeli yıldız gidiyor

Volkan Demirel, çalıştırdığı Süper Lig ekibi Hatayspor'da ara transfer çalışmalarına başladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşen Volkan Demirel, yıldız oyuncunun transferi için onay aldı. İşte detaylar...

26 Ocak 2023 Perşembe 18:01 - Güncelleme:
Volkan Demirel istedi, Ali Koç ''Tamam'' dedi! Fenerbahçeli yıldız gidiyor
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Ara transfer döneminin başlamasıyla Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel'den sürpriz bir hamle geldi. Fenerbahçeli yıldız oyuncu Mert Hakan Yandaş'ı isteyen genç çalıştırıcı Volkan Demirel, Ali Koç'tan onay aldı.

HATAYSPOR'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Süper Lig'de küme hattında bulunan Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'da kollar sıvandı. Bordo-beyazlı takım, ara transferde takıma transferlerle takviye yapıp kadroyu güçlendirerek ligde üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

VOLKAN DEMİREL, YILDIZ OYUNCUYU ALİ KOÇ'TAN İSTEDİ

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel gözüne Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş'ı kestirdi. Hatay'ın Asi Gazetesi'ne göre; Demirel, yıldız oyuncunun transferi için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüşme gerçekleştirdi. Ali Koç, Volkan Demirel'e "Oyuncuyu ikna edersen al götür." dedi.

Mert Hakan Yandaş ile görüşmelerini sürdüren Volkan Demirel ve ekibinin transferi bitirmeyi hedefliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 12 resmi maça çıkan Mert Hakan Yandaş, bunların 2'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 336 dakika süre alan 28 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 1 asistle skora etki etti.

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