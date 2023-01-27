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Spor

Volkan Demirel istedi Jorge Jesus'tan haber bekleniyor!

Hatayspor'un genç teknik adamı Volkan Demirel, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'sinden iki isim istedi. İşte detaylar...

Fanatik27 Ocak 2023 Cuma 11:31 - Güncelleme:
Volkan Demirel istedi Jorge Jesus'tan haber bekleniyor!
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18 maçta 17 puan toplayan Hatayspor, ligde sıkıntılı günler geçiriyor. Güney ekibi, transferde nokta atışı 1-2 hamle ile kadro kalitesini artırmak amacında. Teknik Direktör Volkan Demirel'in istedği üzerine transfer çalışmaları başladı.

Volkan Demirel'in listesinde Fenerbahçe'den iki isim bulunuyor.

ÖNCE MERT HAKAN'I İSTEDİ

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in bir araya gelerek transfer görüşmesi yaptığı öğrenilmişti.

Bu görüşme, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Mert Hakan Yandaş içindi. Başkan Ali Koç'tan sezon sonuna kadar Mert Hakan'ı isteyen Demirel'e, "Eğer ikna edebilirsen al götür" yanıtı gelmişti.

BİR İSMİ DAHA İSTEDİ

Sezon başında teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus getirilirken, birçok yeni transfer de takıma katılmıştı. Bu isimlerden biri de Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique idi.

Sezon başında Fenerbahçe'nin transfer ettiği 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız, esas mevkisi orta saha ve sol kanat olmasına rağmen Sarı-Lacivertli ekipte pek çok maçta sol bekte görev aldı. Fenerbahçe, sol bek transferini kısa zamanda açıklamaya hazırlanırken, Lincoln'ün takımdan kiralık olarak ayrılma ihtimali bulunuyor.

1 HAFTAYA NETLEŞECEK

Hatayspor, Fenerbahçe Yönetimi ile iyi ilişkilerini kullanarak başarılı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Güney ekibi, hem Sarı-Lacivertli kulüple hem de oyuncu tarafıyla temasta. Transferin 1 hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

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