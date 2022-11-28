İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2022 Pazartesi / 5 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,622
  • EURO
    19,3116
  • ALTIN
    1042.5
  • BIST100
    4923.23
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Volkan Demirel resmen duyurdu! Tüm Türkiye bu oyuncuyu konuşuyor
Spor

Volkan Demirel resmen duyurdu! Tüm Türkiye bu oyuncuyu konuşuyor

Volkan Demirel, teknik direktörlük yaptığı Hatayspor'un genç oyuncusu Bertuğ Yıldırım hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Volkan Demirel, 20 yaşındaki oyuncuyu yıldız oyuncu Erling Haaland'a benzetti. İşte detaylar...

28 Kasım 2022 Pazartesi 21:37 - Güncelleme:
Volkan Demirel resmen duyurdu! Tüm Türkiye bu oyuncuyu konuşuyor
ABONE OL

Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, Fanatik'e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ekibindeki genç yıldız Bertuğ Yıldırım hakkında da konuşan Volkan Demirel, "Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük santrafor olacak." dedi.

VOLKAN DEMİREL'DEN BERTUĞ YILDIRIM AÇIKLAMASI

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un teknik direktörü Fanatik'e verdiği röportajda takımının genç oyuncusu Bertuğ Yıldırım için övgü dolu sözlerde bulundu. 20 yaşındaki oyuncunun Erling Haaland ve Ibrahimovic seviyesinde olabilecek bir oyuncu olduğunu belirten Volkan Demirel, "Bence Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük santrafor olacak." dedi.

VOLKAN DEMİREL: BİZ YOLU GÖSTERECEĞİZ

Bertuğ Yıldırım'ın potansiyeline dikkat çeken Volkan Demirel, "Eğer dediklerimizi yaparsa... Biz yolu göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

20 yaşındaki oyuncu bu sezon 9 resmi maçın 4'ünde ilk 11'de yer aldı ve toplam 279 dakika süre aldı. Genç golcü bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.