Volkan Demirel resmen duyurdu! Tüm Türkiye bu oyuncuyu konuşuyor

Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, Fanatik'e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ekibindeki genç yıldız Bertuğ Yıldırım hakkında da konuşan Volkan Demirel, "Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük santrafor olacak." dedi.

VOLKAN DEMİREL'DEN BERTUĞ YILDIRIM AÇIKLAMASI

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un teknik direktörü Fanatik'e verdiği röportajda takımının genç oyuncusu Bertuğ Yıldırım için övgü dolu sözlerde bulundu. 20 yaşındaki oyuncunun Erling Haaland ve Ibrahimovic seviyesinde olabilecek bir oyuncu olduğunu belirten Volkan Demirel, "Bence Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük santrafor olacak." dedi.

VOLKAN DEMİREL: BİZ YOLU GÖSTERECEĞİZ

Bertuğ Yıldırım'ın potansiyeline dikkat çeken Volkan Demirel, "Eğer dediklerimizi yaparsa... Biz yolu göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

20 yaşındaki oyuncu bu sezon 9 resmi maçın 4'ünde ilk 11'de yer aldı ve toplam 279 dakika süre aldı. Genç golcü bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.