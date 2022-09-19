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Spor

Volkan Demirel Süper Lig'e döndü! İşte yeni takımı...

Spor Toto Süper Lig takımı Hatayspor, teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'i getirdi.

19 Eylül 2022 Pazartesi 10:45 - Güncelleme:
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Serkan Özbalta ile yollarını ayıran Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi.

Volkan Demirel teknik direktörlük kariyerine geçen sezon Fatih Karagümrük'ü çalıştırarak başlamıştı.

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Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Antakya EXPO alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde 6 haftalık periyot sonunda alışmadıkları bir durumla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

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Sezon başında Serkan Özbalta ile anlaştıklarını anımsatan Savaş, şunları kaydetti:

"Sonuç itibarıyla ne kadar top sizde olsa da 'güzel oynadık' desek de maç sonucu negatif yansıdı. İki gün önce de hocamızla anlaşarak ayrıldık. Bugün istifa edecek. Bu kötü gidişi durdurmak adına da yönetimimiz harıl harıl çalıştı. Belli hocalarla görüşme yaptık. Finalinde Volkan Demirel'le el sıkıştık. Bugün Serkan Özbalta ile ayrıldıktan sonra Volkan hocayla resmi imza atacağız."

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