İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2022 Pazartesi / 23 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2921
  • EURO
    18,2671
  • ALTIN
    977.774
  • BIST100
    3373.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Olcay Şahan 90'da attı, Afyonspor kazandı
Spor

Olcay Şahan 90'da attı, Afyonspor kazandı

Afyonspor, tecrübeli futbolcusu Olcay Şahan'ın 90. dakikada penaltıdan attığı golle Çorum FK'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

IHA19 Eylül 2022 Pazartesi 10:09 - Güncelleme:
ABONE OL

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor evinde ağırladığı Çorum FK'yı 2-1 yenerek puanını 7'ye yükseltti.

Okan Buruk'tan Mauro Icardi kararı

Mor beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Serkan Yavuz (Kendi kalesine) ve 90. dakikada Olcay Şahan (Pen.) attı. Konuk takımın tek golü 56. dakikada Suat Kaya'dan geldi.

Beşiktaş'ta kritik zirve! Ahmet Nur Çebi ve Valerien Ismael...

Afyonspor ligde oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, bir beraberlik, bir yenilgi aldı ve 7. sıraya tırmandı. "Jetler" ligin 6. haftasında ise Sivas Belediyespor'a konuk olacak.

  • Afyonspor
  • Çorum FK
  • Olcay Şahan
  • Suat Kaya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.