Olcay Şahan 90'da attı, Afyonspor kazandı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor evinde ağırladığı Çorum FK'yı 2-1 yenerek puanını 7'ye yükseltti.
Okan Buruk'tan Mauro Icardi kararı
Mor beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Serkan Yavuz
(Kendi kalesine) ve 90. dakikada Olcay Şahan
(Pen.) attı. Konuk takımın tek golü 56. dakikada Suat Kaya
'dan geldi.
Beşiktaş'ta kritik zirve! Ahmet Nur Çebi ve Valerien Ismael...Afyonspor
ligde oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, bir beraberlik, bir yenilgi aldı ve 7. sıraya tırmandı. "Jetler" ligin 6. haftasında ise Sivas Belediyespor
'a konuk olacak.