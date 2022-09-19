Beşiktaş'ta kritik zirve! Ahmet Nur Çebi ve Valerien Ismael...

Spor Toto Süper Lig 'de 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ın önceki akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'la 2-2 berabere kalması sonrasında yönetim harekete geçti.

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BAŞKAN ÇEBİ RAPOR İSTEDİ

Fanatik'in haberine göre; Başakşehir mağlubiyetinin ardından gelen bu sonuçla birlikte 2 haftada 5 puanlık kaybın ardından Başkan Ahmet Nur Çebi, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'dan son durumla ilgili olarak ayrıntılı rapor istedi.

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VALERIEN ISMAEL'LE GÖRÜŞECEK

Çebi, milli ara sebebiyle maçın ardından ailesinin yanına Almanya'ya dönen Valerien Ismael'le de hafta ortasında görüşecek ve bu toplantıda Ceyhun Kazancı da yer alacak.

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KAPTANLARI DA DİNLEYECEK

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, teknik ekibin ardından konunun oyuncu tarafına da el atması bekleniyor. Çebi'nin, takım kaptanları; Josef de Souza, Atiba Hutchinson ve Necip Uysal'la da bir araya gelip futbolcuların düşüncelerini de dinleyeceği belirtildi.

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HEDEF DERBİ ZAFERİ

Her fırsatta yaptığı açıklamada teknik direktör Valerien Ismael'in arkasında olduğunu belirten Çebi, takımın üzerindeki kara bulutları dağıtıp milli ara sonrasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe zaferi yaşamak istiyor.