İsmail Kartal'ın yeni adresi belli oluyor

Süper Lig'de istediği performanstan uzak bir görüntü çizen Hatayspor'da fatura teknik direktör Serkan Özbalta'ya kesildi. Ligde çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan bordo beyazlı kulüp, Özbalta ile yollarını ayırdı.

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İSMAİL KARTAL İLE ANLAŞMA SAĞLANMASI BEKLENİYOR

Güney ekibinin teknik direktörlük için en güçlü adayı ise geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal. Fanatik'te yer alan habere göre Volkan Demirel, Levent Şahin ve Gökhan Zan gibi isimlerle de masaya oturan Hatayspor, İsmail Kartal isminin üzerinde karar kıldı. Tecrübeli teknik adam ile anlaşmanın sağlanması bekleniyor.

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18 MAÇTA 12 GALİBİYET

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 18 karşılaşmada 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak takımı şaha kaldırmış ve ligi Trabzonspor'un ardından ikinci sırada tamamlamıştı. Kartal, sarı lacivertlilerin dışında Konyaspor, Rizespor, Ankaragücü, Gaziantepspor ve Eskişehirspor takımlarını da çalıştırmıştı.