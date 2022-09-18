Galatasaray'da kriz çıktı! Okan Buruk'a isyan...

Galatasaray'a yaz transfer döneminde gelen İsviçreli golcü Haris Seferovic, takımda süre bulamadığı için isyan bayrağını açtı.

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HARIS SEFEROVIC 3. GOLCÜ OLDU

Takvim'in haberine göre; 30 yaşındaki golcü, Mauro Icardi transferi sonrası üçüncü santrfor konumuna düştü ve bu onu mental anlamda iyice sarstı. Aslan'ın tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis, Seferovic'ten formayı almış ve İsviçreli forveti yedek kulübesine mahkum etmişti. Icardi'nin gelişiyle birlikte Seferovic için işler daha da zora girdi.

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SEFEROVIC, OKAN BURUK'A İSYAN ETTİ!

Bunun üzerine hareket geçen Galatasaray'ın İsviçreli golcüsü Seferovic, teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcunun bu görüşmede, "Galatasaray'a oynamak için geldim. 11'de yer almak istiyorum" diyerek tepki gösterdi.

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YUNANİSTAN'DA TAKIM ARADI

Hatta Yunanistan Ligi'nde transfer sezonu devam ederken Seferovic'in menajeri kendisine kulüp aradı. Ancak transfer sezonu tamamlanınca yıldız golcü Galatasaray'da kaldı. Tecrübeli futbolcunun devre arası transfer döneminde yeni kulüp arayışlarına devam edeceği belirtildi.

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TARAFTAR TEPKİ GÖSTERİYOR

Bu sezon Süper Lig'de 6 maçta forma giyen İsviçreli forvetin henüz golü bulunmuyor. İsviçreli golcü kötü performansı nedeniyle taraftarların da tepkisini çekti.