Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens'in menajeri Stijn Francis, Belçikalı futbolcunun Napoli'den ayrıldıktan sonra Juventus ile yaptığı transfer görüşmelerini ve sarı kırmızılı kulübe katılma kararını değerlendirdi.

"GALATASARAY GİDİLECEK EN İYİ KULÜPLERDEN BİRİYDİ"

397 maçta attığı 148 golle Napoli'de tüm zamanların en skorer ismi olan Mertens, İtalyan kulübündeki 9 yıllık macerasının sona ermesinin ardından geçtiğimiz aylarda takım arayışlarına başlamıştı. 35 yaşındaki futbolcunun menajeri Francis, yıldız oyuncunun Juventus'tan da teklif aldığın ancak Galatasaray'ı tercih ettiğini Belçika basınına açıkladı ve "Galatasaray'a geçiş uzun bir süreçti. Juventus seviyesinde başka bir üst düzey kulüp çıkmazsa gidilecek en iyi kulüplerden biriydi." ifadelerini kullandı.

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"MERTENS NAPOLİ'DE KALMAK İSTİYORDU"

Mertens ile ilk hedeflerinin Napoli'de kalmak olduğunu vurgulayan Stijn Francis, "Napoli hikayesinin bittiğini çok geç anladık. Kalabileceğimize dair saf bir inancımız vardı çünkü aslında hiç ayrılmak istemiyorduk. Mayıs ya da haziranda her şey kararlaştırılacaktı, ancak sözleşme yenileme gerçekleşmedi. Onlardan çok bir şey istememiştik" diye konuştu.

"MERTENS 5 MİLYON AVROYU REDDETTİ"

Napoli ile yollarını ayırdıktan sonra Juventus'tan yıllık 5 milyon avroluk bir transfer teklifi aldıklarını itiraf eden menajer, "Juventus'un teklifiyle karşılaştırırsanız, Napoli'den istediğimiz çok azdı. Gerçek bir pazarlık bile yapmadık. Juventus ile Dries için ciddi ve ilginç bir görüşme oldu. Ama o bu transferi yürekten yapamayacağını biliyordu. Bu nedenle gerçekleşmedi. Bayern Münih veya Barcelona benzer tekliflerde bulunsaydı, oraya gitmekte herhangi bir sıkıntı yaşamayacaktı." açıklamasını yaptı.

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"ENDONEZYA MERTENS İÇİN D PLANIYDI"

Belçikalı futbolcunun o dönem Endonezya'ya transfer olma ihtimalinin de doğduğunu söyleyen Francis, "Seçeneklerden biri de Endonezya'da bir yıl oynamaktı. Endonezya'nın şampiyonu Bali United onu takip etti. Ancak bu teklif Mertens için B değil, D planı gibiydi." ifadelerini kullandı.

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"BELÇİKA'YA DÖNMEK İSTEMEDİ"

Dries Merten'in Belçika'ya dönme düşüncesi olmadığını belirten menajer, Royal Antwerp'ten teklif aldıkları iddiasının doğru olmadığını şu sözlerle dile getirdi:

"Söylentilerin aksine Royal Antwerp ile hiç görüşmedik. Toby Alderweireld, Antwerp'e transfer olduktan sonra 'Mertens de bu takıma gidebilir mi?' düşüncesi doğdu ancak sadece düşüncede kaldı. Dries Belçika'ya dönmek istemedi."

Star Gazetesi