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Spor

Jorge Jesus kararını verdi! Bambaşka bir 11...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, Alanyaspor maçında rotasyonlu bir kadroyla takımını sahaya sürecek.

AA17 Eylül 2022 Cumartesi 12:16 - Güncelleme:
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligin 5. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, 6. haftayı ise bay geçmişti. Jorge Jesus'un öğrencileri, haftaya 10 puanla 7. sırada girdi.

Son maçında UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Alanyaspor engelini geçerek milli maç arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor.

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ROTASYON YAPILACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, rotasyonlu bir kadroyla takımını sahaya sürecek.

Portekizli teknik adam, 2 gün önce deplasmanda Rennes ile mücadele vermeleri sebebiyle takımında çok sayıda değişikliğe gidecek.

Fransız ekibi karşısında süre almayan ya da sonradan oyuna dahil olan Willian Arao, Miguel Crespo, Fedi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Diego Rossi ve Enner Valencia'nın karşılaşmaya 11'de başlaması bekleniyor.

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FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında bir futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Rennes maçında dizinden sakatlanarak oyundan çıkan Luan Peres'in riske edilmesi beklenmiyor.

Öte yandan Fenerbahçe'de ligde 3 sarı kartı bulunan Ferdi Kadıoğlu, sınırda yer alıyor. Genç futbolcu, Alanyaspor karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek.

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