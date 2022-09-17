İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2022 Cumartesi / 21 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2607
  • EURO
    18,2903
  • ALTIN
    983.47
  • BIST100
    3377.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Enner Valencia'dan 12 milyon avroluk teklife şaşırtan cevap
Spor

Enner Valencia'dan 12 milyon avroluk teklife şaşırtan cevap

Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia'ya Suudi Arabistan'dan toplam 12 milyon avroluk 3 yıllık müthiş bir teklif geldiği ortaya çıktı. Enner Valencia bu cazip teklife bakın ne cevap verdi.

Takvim17 Eylül 2022 Cumartesi 14:02 - Güncelleme:
ABONE OL

Fenerbahçe'nin forveti Enner Valencia, bu sezon ortaya koyduğu performansla parmak ısırtıyor. Tecrübeli oyuncu, henüz sezonun başı olmasına rağmen 7 gole ulaştı.

Jorge Jesus kararını verdi! Bambaşka bir 11...

Takvim'in haberine göre; Valencia attığı gollerin yanı sıra sarı lacivertliler kulübe olan bağlılığıyla da gönüllere taht kuracak. Yıldız futbolcuya geçtiğimiz çarşamba günü Suudi Arabistan'dan müthiş bir teklif geldi.

Mertens'in menajerinden itiraf! "Galatasaray'a transferi..."

Bir Suudi Arabistan kulübü Enner Valencia'ya 4 milyon avrodan 3 yıllık sözleşme teklif etti. Valencia, 12 milyon avroluk teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi. 32 yaşındaki yıldız Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon avro kazanıyor.

4 futbolcu birden... Beşiktaş'a derbi müjdesi!

Sarı-Lacivertliler'in yıldız oyuncusunun yakın çevresine, "Fenerbahçe'de çok mutluyum. Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bunu başarmadan, müthiş taraftarımızı sevindirmeden buradan ayrılmak istemiyorum" dediği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.