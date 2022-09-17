Enner Valencia'dan 12 milyon avroluk teklife şaşırtan cevap

Fenerbahçe'nin forveti Enner Valencia, bu sezon ortaya koyduğu performansla parmak ısırtıyor. Tecrübeli oyuncu, henüz sezonun başı olmasına rağmen 7 gole ulaştı.
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Takvim'in haberine göre; Valencia attığı gollerin yanı sıra sarı lacivertliler kulübe olan bağlılığıyla da gönüllere taht kuracak. Yıldız futbolcuya geçtiğimiz çarşamba günü Suudi Arabistan
'dan müthiş bir teklif geldi.
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Bir Suudi Arabistan kulübü Enner Valencia'ya 4 milyon avrodan 3 yıllık sözleşme
teklif etti. Valencia, 12 milyon avroluk teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi
. 32 yaşındaki yıldız Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon avro kazanıyor.
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Sarı-Lacivertliler'in yıldız oyuncusunun yakın çevresine, "Fenerbahçe'de çok mutluyum. Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bunu başarmadan, müthiş taraftarımızı sevindirmeden buradan ayrılmak istemiyorum"
dediği öğrenildi.